Адаптировать существующий сайт к телефонам

Есть сайт (8 простых HTML страниц), который слишком мелко выглядит на телефонах.

Надо бы сделать мобильную версию, т.е. сделать заглавной страницей меню-выбор страницы, а далее по клику переходить на нужную страницу, чуточку упрощённую (убрать половину текста и картинок). А в каждой из 8 страниц показывать вверху кнопку "Вернуться в меню".

Напишите, пожалуйста, цену и сроки.

спасибо!