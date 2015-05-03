Внести изменения на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок233 просмотра

Нужно внести изменения на сайт

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ЯД, ВМ, Киви, Сбер

Студии не рассматриваются

10 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

BBGunGun
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад
$10
2 дня
Геннадий - профи. Моментально выполняет задачи абсолютно любой сложности как по верстке, так и по кодированию. Постоянно на связи. Рекомендую!
Хороший заказчик. Предоставил хорошее ТЗ, все предельно ясно. Оплата своевременно. Рекомендую. Был рад поработать!

Заявки фрилансеров

BBGunGun
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад

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