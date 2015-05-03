Внести изменения на сайт

Нужно нарезать и сверстать дизайн лендинг страницы в html5. Дизайн в psd. Обычный лендинг Оплата на рублевый вебмани кошелек по факту выполненной работы. 1000руб.
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Моментальная постоплата
ЯД, ВМ, Киви, Сбер
Студии не рассматриваются
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