Нужен дизайн и верстка 2-ух страничного сайта.

Очень простой сайт. Состоит из 2-ух страниц: главная и страница раздела. Шапка - логотип и контактная информация. Футер - копирайт.

Основной контент главной страницы представлен 4-мя блоками. Рассмотрю варианты представления блоков. Это может быть картинка с заголовком, который под/над/поверх картинки или тематическая иконка, заголовок и краткое описание.

Основной контент раздела представлен на макете(это для примера). Меню должно работать особым образом: при прокрутке страницы, когда достигается меню, оно остается в верху и подсвечивается в зависимости от достижения соответствующих подзаголовка, при выборе элемента меню страница прокручивается до связанного с ним подзаголовка(примеры предоставлю).

Верстка желательно на bootstrap 3.