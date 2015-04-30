Нужен дизайн и верстка 2-ух страничного сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок257 просмотров

Очень простой сайт. Состоит из 2-ух страниц: главная и страница раздела. Шапка - логотип и контактная информация. Футер - копирайт.

Основной контент главной страницы представлен 4-мя блоками. Рассмотрю варианты представления блоков. Это может быть картинка с заголовком, который под/над/поверх картинки или тематическая иконка, заголовок и краткое описание.

Основной контент раздела представлен на макете(это для примера). Меню должно работать особым образом: при прокрутке страницы, когда достигается меню, оно остается в верху и подсвечивается в зависимости от достижения соответствующих подзаголовка, при выборе элемента меню страница прокручивается до связанного с ним подзаголовка(примеры предоставлю).

Верстка желательно на bootstrap 3.

Bootstrap
10 лет назад
fonov
Иван 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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