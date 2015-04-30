Вот макеты: Расписываю на какой страницы что изменилось: 1) http://brasl.websecret.by/markup/edit-shop-add-product.html add_product_001 В форме доавбления товара появились табы и контент внутри этих табов сделать, 2) ...
Поправить верстку
В приложении макет.
вот что уже сделали gor-okna.com/1/
нужно сделать анимацию стрелок в шагах, и адаптировать левое меню для меньших разрешений. А также вставить форму (уже сверстана) микрозайма из картинки макета в всплывающее окно по нажатию из левого меню. И проверить корректность отображения всей верстки на разных устройствах.
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