Поправить верстку

В приложении макет.

вот что уже сделали gor-okna.com/1/

нужно сделать анимацию стрелок в шагах, и адаптировать левое меню для меньших разрешений. А также вставить форму (уже сверстана) микрозайма из картинки макета в всплывающее окно по нажатию из левого меню. И проверить корректность отображения всей верстки на разных устройствах.