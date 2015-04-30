Верстка визитки

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт28 заявок407 просмотров

Нужно сверстать визитку, оцените по ЖПГ -

http://www.mediasimple.ru/files/rel.zip .

Оставляйте скайп.

Нужно доделать до воскресенья, примерный бюджет 4000 рублей.

10 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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