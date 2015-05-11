Верстка почтовой рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки164 просмотра

Нужна кроссбраузерная и кроссмейлерная верстка почтовой рассылки.

Шапку верстаем, http://joxi.ru/vAWyNzztQKdxmW , остальное просто вставляем картинкой.

10 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

_Filatov
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
3 дня
Отличная работа! Исполнитель ответственно подошел к заданию, проект выполнен точно в срок и на твердую 5! Определенно будем работать дальше, наконец нашел грамотного верстальщика, который знает что такое дедлайн.
Отлично сработались, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

_Filatov
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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