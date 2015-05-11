Нужно переделать шаблон дизайна, взяв за основу сайт www.myvester.ru. Дизайн уже есть нужно натянуть его на CMS Insales изменяя предыдущий сайт, соблюдая функционал, валидацию html Т.е переделать часть кода старого сайта на новый
Верстка почтовой рассылки
Нужна кроссбраузерная и кроссмейлерная верстка почтовой рассылки.
Шапку верстаем, http://joxi.ru/vAWyNzztQKdxmW , остальное просто вставляем картинкой.
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