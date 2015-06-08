Новый дизайн нужно натянуть на сайт

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок224 просмотра

Нужно переделать шаблон дизайна, взяв за основу сайт www.myvester.ru. Дизайн уже есть нужно натянуть его на CMS Insales изменяя предыдущий сайт, соблюдая функционал, валидацию html

Т.е переделать часть кода старого сайта на новый

HTML
10 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Anthony_P
Антон 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$130
7 дней
Антон все сделал на качественном уровне. Работа на 5
Все прошло хорошо, перевод получил, работать с Дмитрием мне понравилось. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Anthony_P
Антон 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад

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