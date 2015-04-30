Верстка макета

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Закрыт12 заявок263 просмотра

макет прикрепляю

верстать на бутстрапе – должно круто выглядеть на мобиле

а так же анимации, валидация форм

Bootstrap
10 лет назад
tdsinfo
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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