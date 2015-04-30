Вот макеты: Расписываю на какой страницы что изменилось: 1) http://brasl.websecret.by/markup/edit-shop-add-product.html add_product_001 В форме доавбления товара появились табы и контент внутри этих табов сделать, 2) ...
Верстка макета
макет прикрепляю
верстать на бутстрапе – должно круто выглядеть на мобиле
а так же анимации, валидация форм
Заявки фрилансеров
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