Нужно сейчас поправить верстку

1. в десктопной версии при уменьшении разрешения книги уползают вникуда - http://c2n.me/3h07fG1.jpg

2. по мобильной версии - сделать вот так - https://pp.vk.me/c621622/v621622540/20126/dw5eWRnY5bk.jpg , т.е. нижнюю зелёную кнопку убрать, вместо неё форму регистрации. и второй момент - при разрешениях отличных от ipad и kindle fire, текст уходит за границы экрана... можно это поправить?

3.изменить фразу, которая синим шрифтом на "WE HAVE COME UP WITH A NEW WAY OF EARNING"