Поправить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки155 просмотров

Нужно сейчас поправить верстку

1. в десктопной версии при уменьшении разрешения книги уползают вникуда - http://c2n.me/3h07fG1.jpg

2. по мобильной версии - сделать вот так - https://pp.vk.me/c621622/v621622540/20126/dw5eWRnY5bk.jpg , т.е. нижнюю зелёную кнопку убрать, вместо неё форму регистрации. и второй момент - при разрешениях отличных от ipad и kindle fire, текст уходит за границы экрана... можно это поправить?

3.изменить фразу, которая синим шрифтом на "WE HAVE COME UP WITH A NEW WAY OF EARNING"

10 лет назад
tdsinfo
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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