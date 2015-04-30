Вот макеты: Расписываю на какой страницы что изменилось: 1) http://brasl.websecret.by/markup/edit-shop-add-product.html add_product_001 В форме доавбления товара появились табы и контент внутри этих табов сделать, 2) ...
Поправить верстку
Нужно сейчас поправить верстку
1. в десктопной версии при уменьшении разрешения книги уползают вникуда - http://c2n.me/3h07fG1.jpg
2. по мобильной версии - сделать вот так - https://pp.vk.me/c621622/v621622540/20126/dw5eWRnY5bk.jpg , т.е. нижнюю зелёную кнопку убрать, вместо неё форму регистрации. и второй момент - при разрешениях отличных от ipad и kindle fire, текст уходит за границы экрана... можно это поправить?
3.изменить фразу, которая синим шрифтом на "WE HAVE COME UP WITH A NEW WAY OF EARNING"
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