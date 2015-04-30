Вот макеты: Расписываю на какой страницы что изменилось: 1) http://brasl.websecret.by/markup/edit-shop-add-product.html add_product_001 В форме доавбления товара появились табы и контент внутри этих табов сделать, 2) ...
Легкий редизайн главной (верстка)
Сайт betsovet.com написан с использованием Yii. После изменения информации верстка главной страницы выглядит не очень.
Задачи:
1. Добавить блок для сообщений посередине (там будет информация о партнерской акции на хтмл, возможно, с кодами баннеров). Внешность в общем стиле, ничего придумывать не надо.
2. Переставить блоки, чтобы страница приобрела приличный вид.
3. Необязательный пункт: сменить иконки видов спорта на цветные.
4. Совсем необязательная задача, с дизайном не связанная: одна из таблиц в админке отображается не совсем корректно, подремонтировать надо.
Я готов рассмотреть и вариант более глубокого редизайна, но я должен понять, зачем. И не готов сильно увеличивать бюджет в этом случае. Т.е. лучше обойтись просто переверсткой.
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