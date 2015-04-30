Легкий редизайн главной (верстка)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки204 просмотра

Сайт betsovet.com написан с использованием Yii. После изменения информации верстка главной страницы выглядит не очень.

Задачи:

1. Добавить блок для сообщений посередине (там будет информация о партнерской акции на хтмл, возможно, с кодами баннеров). Внешность в общем стиле, ничего придумывать не надо.

2. Переставить блоки, чтобы страница приобрела приличный вид.

3. Необязательный пункт: сменить иконки видов спорта на цветные.

4. Совсем необязательная задача, с дизайном не связанная: одна из таблиц в админке отображается не совсем корректно, подремонтировать надо.

Я готов рассмотреть и вариант более глубокого редизайна, но я должен понять, зачем. И не готов сильно увеличивать бюджет в этом случае. Т.е. лучше обойтись просто переверсткой.

Yii
10 лет назад
Slonimsky
Виталий 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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