Легкий редизайн главной (верстка)

Сайт betsovet.com написан с использованием Yii. После изменения информации верстка главной страницы выглядит не очень.

Задачи:

1. Добавить блок для сообщений посередине (там будет информация о партнерской акции на хтмл, возможно, с кодами баннеров). Внешность в общем стиле, ничего придумывать не надо.

2. Переставить блоки, чтобы страница приобрела приличный вид.

3. Необязательный пункт: сменить иконки видов спорта на цветные.

4. Совсем необязательная задача, с дизайном не связанная: одна из таблиц в админке отображается не совсем корректно, подремонтировать надо.

Я готов рассмотреть и вариант более глубокого редизайна, но я должен понять, зачем. И не готов сильно увеличивать бюджет в этом случае. Т.е. лучше обойтись просто переверсткой.