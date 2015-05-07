Верстка LP

Здравствуйте.

Нужна верстка макета.

Требования:

Кросссбраузерная верстка начиная с ИЕ8 (Это важно)

Валидность кода.

На поля "Имя + Телефон" повесить валидацию полей. Что-бы поля не отправлялись пустыми.

В макете 2 модальных окна. Калькулятор - он ничего считает. Все кнопки расчитать стоимость ведут на эту модалку. После отправки формы, вызывается модалка "Спасибо"

В заявке прошу указать сроки и стоимость в рублях.

Заранее спасибо за ответы.

Если есть вопросы, пишите в ЛС.