Требуется копия несложного сайта

Ищу человека который сделает РИП несложного сайта.

Сайт будет переноситься на другой сервер и нужна корректная копия.

На сайте много языков. Нужно оставить только 4 языка. Я скажу какие.

Примерно всего 25-30 страниц.

Кое что выкачано и я эту информацию предоставлю.

Связаться со мной можно по ICQ — данные в моем профайле.

Или оставляйте заявки тут.

Оплата вебмани или яндекс деньги.

сайт maliabeach.gr