Нужно сверстать сайт html5 см. изображения. Лучше на Kompass (желательно), бутстрап или что угодно, но в любом случае должно быть на фреймворке. Должно быть четко. Нужно сделать верстку и для мобильных устройств.
Требуется копия несложного сайта
Ищу человека который сделает РИП несложного сайта.
Сайт будет переноситься на другой сервер и нужна корректная копия.
На сайте много языков. Нужно оставить только 4 языка. Я скажу какие.
Примерно всего 25-30 страниц.
Кое что выкачано и я эту информацию предоставлю.
Связаться со мной можно по ICQ — данные в моем профайле.
Или оставляйте заявки тут.
Оплата вебмани или яндекс деньги.
сайт maliabeach.gr
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