Сделать личные кабинеты и реферальную систему для сайта

Сделать личные кабинеты и реферальную систему для существующего сайта

Есть сайт на чистом html, сайт простой 5 страниц, никаких наворотов. Не на движках.

Без предоплаты. С клиентом я работаю по договору без предоплаты, как юр. лицо. Поэтому при нормальной работе, оплата гарантируется.

Вы можете сделать это на Вашем домене а потом перенести на наш (если у вас нет домена, то на нашем тестовом, или на Денвере). – это будет вашей гарантией.

И еще нужны гарантии что сайт не будет сломан.

НАЗЫВАЙТЕ ВАШУ ЦЕНУ

Называйте минимальную цену!!! потому что у меня есть заказчик, которому я прибавлю цену. Если будет дорого он откажется.

Покажите примеры ваших работ и объясните как вы это будете делать.

ПРИМЕР

my.leveron.org

Зарегистрируйтесь, посмотрите принцип аккаунта и реф-системы.

Или наберите в яндексе любой инвестиционный фонд с реф-системой