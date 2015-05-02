Сделать личные кабинеты и реферальную систему для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки139 просмотров

Сделать личные кабинеты и реферальную систему для существующего сайта

Есть сайт на чистом html, сайт простой 5 страниц, никаких наворотов. Не на движках.

Без предоплаты. С клиентом я работаю по договору без предоплаты, как юр. лицо. Поэтому при нормальной работе, оплата гарантируется.

Вы можете сделать это на Вашем домене а потом перенести на наш (если у вас нет домена, то на нашем тестовом, или на Денвере). – это будет вашей гарантией.

И еще нужны гарантии что сайт не будет сломан.

НАЗЫВАЙТЕ ВАШУ ЦЕНУ

Называйте минимальную цену!!! потому что у меня есть заказчик, которому я прибавлю цену. Если будет дорого он откажется.

Покажите примеры ваших работ и объясните как вы это будете делать.

ПРИМЕР

my.leveron.org

Зарегистрируйтесь, посмотрите принцип аккаунта и реф-системы.

Или наберите в яндексе любой инвестиционный фонд с реф-системой

HTML
10 лет назад
kr-ds
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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