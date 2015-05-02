Верстка и внедрение

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка180 просмотров

Нужно сверстать и внедрить сайт, прикрутить к нему церебру, живосайт, колбэкхантер, яндекс карты и метрику, всплывающие формы заявки. Настроить церебру.

От вас: если сможете посоветовать ещё инструменты повышающие трафик – супер, для связи пишите скайп и телефон.

Для фрилансеров из России

10 лет назад
Nadia01
38 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать и натянуть не сложный шаблон на Question2Answer

    День добрый. Нужно сделать и натянуть не сложную верстку на bootstrap 3 для игрового сайта на движок Question2Answer. По сути простой дизайн с бэкграундом. Интересуют цены и сроки. В личку более подробно смогу ответить на ...

    Bootstrap
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать личные кабинеты и реферальную систему для сайта

    Сделать личные кабинеты и реферальную систему для существующего сайта Есть сайт на чистом html, сайт простой 5 страниц, никаких наворотов. Не на движках. Без предоплаты. С клиентом я работаю по договору ...

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка небольшого jquery-функционала PSD

    Верстка небольшого функционала с PSD, вкратце: -Страничка с фоном и 4-мя кнопками -Динамический попап со списком Использовать jquery-плагины: fancyBox &amp; dataTable. Желательно сделать до понедельника-вторника. ПИШИТЕ ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Внести изменения на сайт

    Нужно внести изменения на сайт Более подробное описание во вложении Моментальная постоплата ЯД, ВМ, Киви, Сбер Студии не рассматриваются

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать landing page.

    $20

    Нужно нарезать и сверстать дизайн лендинг страницы в html5. Дизайн в psd. Обычный лендинг Оплата на рублевый вебмани кошелек по факту выполненной работы. 1000руб.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется копия несложного сайта

    $9

    Ищу человека который сделает РИП несложного сайта. Сайт будет переноситься на другой сервер и нужна корректная копия. На сайте много языков. Нужно оставить только 4 языка. Я скажу какие. Примерно всего 25-30 ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Html5-верстка сайта

    Нужно сверстать сайт html5 см. изображения. Лучше на Kompass (желательно), бутстрап или что угодно, но в любом случае должно быть на фреймворке. Должно быть четко. Нужно сделать верстку и для мобильных устройств.

    BootstrapHTML
    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать шаблон

    нужно создать wordpress шаблон быстро и качественно. Макет главной прикреплен. Видно что шаблон не сложный. Сделать нужно сегодня-завтра. Всего 4 страницы. Детали обсудим с кандидатами.

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта bootstrap

    Требуется натянуть шаблон http://wrapbootstrap.com/preview/WB002S263 на opencart 2.0 http://demo.opencart.com/. Срок до 15.05.2015. Оплата: перевод на карту СБ РФ либо Яндекс.Деньги. Предоплата возможна только при заключении договора в мск.

    BootstrapOpencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад