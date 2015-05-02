Сделать личные кабинеты и реферальную систему для существующего сайта Есть сайт на чистом html, сайт простой 5 страниц, никаких наворотов. Не на движках. Без предоплаты. С клиентом я работаю по договору ...
Сверстать и натянуть не сложный шаблон на Question2Answer
День добрый. Нужно сделать и натянуть не сложную верстку на bootstrap 3 для игрового сайта на движок Question2Answer. По сути простой дизайн с бэкграундом. Интересуют цены и сроки. В личку более подробно смогу ответить на Ваши вопросы, чтобы вы более конкретно смогли определиться по цене
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