имеется шаблон Джумла 3. название - SJ G2Shop После установки на наш хостинг сайт отображается не корректно. Необходимо откорректировать, чтобы сайт работал как в демо версии.
Сверстать и натянуть на движок интернет-каталог (вывод новостей)
Приветствую всех!
Нужно реализовать что-то вроде интернет-витрины, каталога кедов Converse.
Изначально предлагаю взять WordPress и с ним поиграться, но не обязательно. Главное выполнить задачу поставленную мной.
Прикрепляю макеты.
1 - главная, нужно сделать что-то типа слайдеров, выводящих соответствующий товар (со скидкой или новый). Также видно, что есть размерная сетка. Красный квадрат - нет в наличии размера, зеленый - есть.
Кнопка заказать звонок - всплывающее попап окно.
2 - Кнопка "Оставить заказ" - всплывает попап окно, будет нарисовано позже. Суть попап - взять контактные данные потенциального покупателя. Далее видим характеристики кед. Эти характеристики должны быть запрошены при добавлении нового товара в админке. Размерная сетка - нужно как-то реализовать, чтобы можно было в случае чего редактировать и изменять наличие.
Далее идет слайдер похожие товары - просто выводим товары из одной категории, это сделать можно? Вроде ничего сложного!
Товары со скидкой? Отбираем товары со скидкой.
Грубо говоря это все.
Задавайте вопросы если что-то не понятно. Предлагайте свое видение ситуации и свои решения. Опять же , можно другую CMS.
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