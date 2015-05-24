Сверстать и натянуть на движок интернет-каталог (вывод новостей)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок163 просмотра

Приветствую всех!

Нужно реализовать что-то вроде интернет-витрины, каталога кедов Converse.

Изначально предлагаю взять WordPress и с ним поиграться, но не обязательно. Главное выполнить задачу поставленную мной.

Прикрепляю макеты.

1 - главная, нужно сделать что-то типа слайдеров, выводящих соответствующий товар (со скидкой или новый). Также видно, что есть размерная сетка. Красный квадрат - нет в наличии размера, зеленый - есть.

Кнопка заказать звонок - всплывающее попап окно.

2 - Кнопка "Оставить заказ" - всплывает попап окно, будет нарисовано позже. Суть попап - взять контактные данные потенциального покупателя. Далее видим характеристики кед. Эти характеристики должны быть запрошены при добавлении нового товара в админке. Размерная сетка - нужно как-то реализовать, чтобы можно было в случае чего редактировать и изменять наличие.

Далее идет слайдер похожие товары - просто выводим товары из одной категории, это сделать можно? Вроде ничего сложного!

Товары со скидкой? Отбираем товары со скидкой.

Грубо говоря это все.

Задавайте вопросы если что-то не понятно. Предлагайте свое видение ситуации и свои решения. Опять же , можно другую CMS.

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WordPress
10 лет назад
sergey_f
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
10 лет назад
$120
7 дней
СУПЕР! Рекомендую! Работа была выполнена в срок. Максим постоянно находился онлайн и показывал промежуточные результаты. По завершению работы были внесены правки в шаблон не указанные в техническом задании. Рекомендую Максима как отличного исполнителя.
Отличный заказчик, интересный проект, оплата моментальная. Очень рад нашему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
10 лет назад

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