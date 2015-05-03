Необходимо сверстать странички по PSD

Вы не поверите. Но по поводу верстки я создавал проект раз 5.

И 5 раз меня подставляли со сроками. Мне нужно главное, самое главное.

Чтобы вы посмотрели PSD и точно обозначили крайний срок сдачи.

Результат нужен к утру. Ищу человека кто готов приступить сейчас.

В заявках пожалуйста указывайте свой скайп.