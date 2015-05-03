Работа с DLE (DataLife Engine)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки173 просмотра

Добрый день!!!

Необходимо выполнить следующее:

1. Я установил HTML5 и Flash Плеер Uppod на DLE, по одному видео работает нормально (через доп поле uppod=). Не могу понять как вставить плейлист что бы можно было выводить сезоны и серии.

2. небольшое изменение главной страницы ( подробней при переписке)

3. необходимо прописать "Рейтинг фильмов на сайте".

DLEHTML
10 лет назад
grog1988
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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