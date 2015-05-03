Добрый день!!! Необходимо выполнить следующее: 1. Я установил HTML5 и Flash Плеер Uppod на DLE, по одному видео работает нормально (через доп поле uppod=). Не могу понять как вставить плейлист что ...
Необходимо внести правки на нескольких страницах сайта.
Необходимо внести правки на нескольких страницах сайта.
Работа простая, не требует углубленных знаний.
На 6 одинаковых по структуре страницах:
1) Вставить логотип на страницы чтобы гармонично вписывался в дизайн
2) Закоментировать строку вместо нее добавить фразу
3) Изменить подчеркивание ссылки на пунктир
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4) Создать несколько дубликатов страниц (10 копий шт.), все следующие изменения будут проводиться на этих страницах.
5) Поменять картинки: Фон, илюстрацию с человечком, флаг в 2х. местах. (11 страницах)
6) Вставить/заменить текст:
- названия страны в коде по всей странице (можно автозаменой, на новых 10 страницах)
- отзывы на страницах (36 отзыва, по 3 шт. на 12 страницах)
7) Поменять аватарки отзывов: по 3 шт. на 13 страницах (на 10 новых страницах + 3 старых)
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8) На главной странице добавить Флаги-ссылки на старые и на созданные страницы.
ВНИМАНИЕ!
Ваши правки не должны ухудшать валидацию страниц.
Все графические и текстовые материалы я предоставлю.
Оставляйте заявки с ЦЕНОЙ и СРОКАМИ.
Спасибо.
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