Необходимо внести правки на нескольких страницах сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок235 просмотров

Необходимо внести правки на нескольких страницах сайта.

Работа простая, не требует углубленных знаний.

На 6 одинаковых по структуре страницах:

1) Вставить логотип на страницы чтобы гармонично вписывался в дизайн

2) Закоментировать строку вместо нее добавить фразу

3) Изменить подчеркивание ссылки на пунктир

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4) Создать несколько дубликатов страниц (10 копий шт.), все следующие изменения будут проводиться на этих страницах.

5) Поменять картинки: Фон, илюстрацию с человечком, флаг в 2х. местах. (11 страницах)

6) Вставить/заменить текст:

- названия страны в коде по всей странице (можно автозаменой, на новых 10 страницах)

- отзывы на страницах (36 отзыва, по 3 шт. на 12 страницах)

7) Поменять аватарки отзывов: по 3 шт. на 13 страницах (на 10 новых страницах + 3 старых)

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8) На главной странице добавить Флаги-ссылки на старые и на созданные страницы.

ВНИМАНИЕ!

Ваши правки не должны ухудшать валидацию страниц.

Все графические и текстовые материалы я предоставлю.

Оставляйте заявки с ЦЕНОЙ и СРОКАМИ.

Спасибо.

10 лет назад
reflexart
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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