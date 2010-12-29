Оформить групу вконтакте

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Завершен7 заявок209 просмотров

Добрый день. нужно оформить группу вконтакте тема косметология медицина. оформить нужно срочно

14 лет назад
Nikolas85
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад
$15
1 день
Сделано все быстро и в целом качественно, поправки вносились вовремя. Исполнитель знает свое дело можно работать.
Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад

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