Дизайн сайта

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Закрыт31 заявка360 просмотров

Требуется сделать дизайн главной страницы сайта chemodan.com.ua

ТЗ прикрепено.

Логотипы, тексты высылаются исполнителю, а дополнительные пояснения к тех заданию по скайпу.

Skype: oleksandr-omelchenko

Обязательно пишем стоимость и сроки!

14 лет назад
gsgsgsg
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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