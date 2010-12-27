Дизайн сайта

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Закрыт15 заявок262 просмотра

Требуется сделать дизайн главной страницы сайта gulfstream.ua

ТЗ прикрепено.

Логотипы, тексты высылаются исполнителю, а дополнительные пояснения к тех заданию по скайпу.

Skype: oleksandr-omelchenko

Обязательно пишем стоимость и сроки!

14 лет назад
gsgsgsg
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров