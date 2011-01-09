Требуется качественный редизайн сайта.

Не сработались по срокам и по результату, но отзыв тем не менее положительный. Главный плюс данного исполнителя в том, что не исчезает и не прячется, всегда в сети и отвечает на сообщения. Главный совет Артему: давать заказчику реальные сроки, лучше взять немного времени в запас, но сдать проект строго вовремя.