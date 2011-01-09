Требуется качественный редизайн сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок365 просмотров

Требуется качественный редизайн сайта с сохранением всего имеющегося меню + добавление блока "погода и курс валют".

www.paris-cab.com

А также заливка нового меню на хостинг.

При заявке укажите стоимость, сроки.

Наличие SKYPE и микрофона - обязательное условие для работы.

Спасибо.

14 лет назад
Euro-Go
Артур 
51 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Выбранные исполнители

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$250
5 дней
Не сработались по срокам и по результату, но отзыв тем не менее положительный. Главный плюс данного исполнителя в том, что не исчезает и не прячется, всегда в сети и отвечает на сообщения. Главный совет Артему: давать заказчику реальные сроки, лучше взять немного времени в запас, но сдать проект строго вовремя.
Достаточно требовательный, но в то же время приятный заказчик. Знает что хочет! Рекомендую!
Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$250
5 дней

Заявки фрилансеров

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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