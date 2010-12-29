Простой дизайн для 3-х страниц сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок274 просмотра

Требуется нарисовать простой, легкий дизайн для отображения 3-5 страниц сайта, в основном страницы для регистрации и редактирования материалов. (подбор цветов, удобно разместить, оставить имеющиеся пункты ) ничего особо сложного.

Примеры страниц над которыми надо поработать:

http://fr.euro-go.com/restorani/restorani-frantsii

http://fr.euro-go.com/razvlecheniya-dosug/restorani-frantsii/cafe-de-la-paix-kafe-de-lya-pe

При заявке укажите стоимость за страницу , сроки.

Наличие SKYPE и микрофона - обязательное условие для работы.

Спасибо.

14 лет назад
Euro-Go
Артур 
51 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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