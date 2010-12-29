Дизайн сайта диджея. Есть макет который требуется доработать. Условия исполнения. 1. Без аванса. 2. Возможность приема исполнителем Яндекс.Денег. 3. Грамотный русский язык и аккуратность.
Простой дизайн для 3-х страниц сайта.
Требуется нарисовать простой, легкий дизайн для отображения 3-5 страниц сайта, в основном страницы для регистрации и редактирования материалов. (подбор цветов, удобно разместить, оставить имеющиеся пункты ) ничего особо сложного.
Примеры страниц над которыми надо поработать:
http://fr.euro-go.com/restorani/restorani-frantsii
http://fr.euro-go.com/razvlecheniya-dosug/restorani-frantsii/cafe-de-la-paix-kafe-de-lya-pe
При заявке укажите стоимость за страницу , сроки.
Наличие SKYPE и микрофона - обязательное условие для работы.
Спасибо.
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