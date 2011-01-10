Дизайн интернет магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки230 просмотров

1. структуру смотри в приложение

2. дизайн фиксированный, ширина 1280px

3. дизайн делается для сайта торгующего женским эротическим бельем

4. в шапке прямой и мобильный номер, на против них нужно сделать соответвующие иконки

5. главное меню: когда один из пунктов меню активен, он должен быть выделен другим цветом

6. под меню идут "хлебный крошки" и форма поиска (полный вариант см. http://demo.myopencart.ru/)

7. слева меню по категорям товаров, у каждой категории должны быть предусмотрены подкатегории

8. список товаров нужно обозначить так как будто каждый товар в отдельной ячейке

9. на каждой странице будет список товаров и текст внизу

10. внизу подвал, в подвале будет копирайт и счетчик

11. дизайн будет натягиваться на smc по адресу http://demo.myopencart.ru/, прошу учесть при рисовани

14 лет назад
lysterman
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$100
7 дней
Очень понравилось сотрудничество с Еленой. Работает быстро и качественно , адекватно относится к замечаниям . Все на высшем уровне . Побольше бы таких профи.
Только положительные впечатления от совместной работы с Сергеем! В общении вежлив и всегда на связи. Оплата в полном объеме и в срок. Буду рада видеть среди моих клиентов и в будущем. Желаю удачи и хороших исполнителей!

Заявки фрилансеров

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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