Дизайн интернет магазина

1. структуру смотри в приложение

2. дизайн фиксированный, ширина 1280px

3. дизайн делается для сайта торгующего женским эротическим бельем

4. в шапке прямой и мобильный номер, на против них нужно сделать соответвующие иконки

5. главное меню: когда один из пунктов меню активен, он должен быть выделен другим цветом

6. под меню идут "хлебный крошки" и форма поиска (полный вариант см. http://demo.myopencart.ru/)

7. слева меню по категорям товаров, у каждой категории должны быть предусмотрены подкатегории

8. список товаров нужно обозначить так как будто каждый товар в отдельной ячейке

9. на каждой странице будет список товаров и текст внизу

10. внизу подвал, в подвале будет копирайт и счетчик

11. дизайн будет натягиваться на smc по адресу http://demo.myopencart.ru/, прошу учесть при рисовани