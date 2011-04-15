Поппинс-тур (для AlexsimA)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка218 просмотров

Требуется создать дизайн сайта туристической компании.

14 лет назад
ilayfd
Илья 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$1000
30 дней
Плохой сайт - испорченный бизнес! Так получилось у нашей компании, к сожалению. Пришлось искать дизайнера для 100% обновления. Перелопатили весь интернет. Нашли Серафиму. Интуитивно, по схожести взглядов на мир и многообразии способов их воплощения. Мне, человеку, который от термина ТЗ падает в обморок, особенно приятно было, что Серафима в состоянии уловить настрой и мечты клиента и из бессвязных "хочу вот такую пимпочку" создать законченное по стилю и функциональности произведение, не побоюсь этого слова, искусства. Работа велась быстро, креативно и рука об руку с моей технической командой, что весьма важно при создании порталов такой сложности. Серафима гибко реагирует на ВСЕ пожелания и уточнения клиента. Не боится новаторства, настолько технически грамотна, что некоторые ее советы стали для нас незаменимы при работе над функционалом. А самое главное, для меня во всяком случае, умение улавливать идею и настроение будущего проекта. Что у нас получилось, судите сами. www.poppins-tour.com Я крайне признательна и благодарна Серафиме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Генеральный директор ООО "Поппинс-Тур" Елена Попова
Этот проект мне был как-то по особенному близок и дорог. Как тема, так и само название. Я с удовольствием выполнила все, что хотела Елена.Постаралась перенять ее настроении, чувства. Передать обстановку и настроение... Я довольна нашей совместной работой, так как Елена всегда мне помогала и мудро направляла. Я уверена, что обновленная версия Поппинс - Тур доставит радость как Елене, так клиентам ее Сказочного Агентства и поездки в другие страны станут не бременем, а радостью. Спасибо и огромного вам человеческого счастья и успехов в БИЗНЕСЕ с Поппинс-Тур!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад

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