Поппинс-тур (для AlexsimA)

Этот проект мне был как-то по особенному близок и дорог. Как тема, так и само название. Я с удовольствием выполнила все, что хотела Елена.Постаралась перенять ее настроении, чувства. Передать обстановку и настроение... Я довольна нашей совместной работой, так как Елена всегда мне помогала и мудро направляла. Я уверена, что обновленная версия Поппинс - Тур доставит радость как Елене, так клиентам ее Сказочного Агентства и поездки в другие страны станут не бременем, а радостью. Спасибо и огромного вам человеческого счастья и успехов в БИЗНЕСЕ с Поппинс-Тур!