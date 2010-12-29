Необходимо сверстать шаблон сайта под Joomla3. Дизайн-макет есть. Адаптив. Главная и одна внутренняя страницы. По срокам - 3-5 дней. Стоимость прошу озвучивать.
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть дизайн-макет, на основании которого нужно сверстать адаптивный шаблон интернет-магазина под Virtuemart 3 (Joomla 3). Сроки: 7-10 дней. Стоимость прошу озвучить.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать компонент калькулятора для сайта. Дизайн со всеми отрисованными элементами в приложении. Калькулятор будет изменяться и дополняться, поэтому нужна админка. Вопросы приветствуются. Стоимость обсуждается. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ! Есть пара компонентов, которые ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать калькулятор для сайта (Joomla). Требуется суммировать стоимость услуг. А-ля IPrice Calculator. Итог в виде суммы с умножением на коэффициент. Реализация в виде компонента. Если есть уточняющие вопросы - задавайте.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется сделать (отрисовать) логотип + фавикон по имеющемуся, хмм... наброску.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
Требуется создать дизайн сайта туристической компании.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад