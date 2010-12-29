Нарисовать блок

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Закрыт13 заявок267 просмотров

Необходимо как нибудь перерисовать выделенные на картинке блоки. Чтобы смотрелось строго и красиво.

14 лет назад
AlexPa
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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