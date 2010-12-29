Новый дизайн в псд для сайта стоматологии

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки773 просмотра

www_stompractice_kz вот для этого нужен новый дизайн

Примерно по стилю то что нравится:

http://osc4.template-help.com/wt_28756/index.html

http://osc4.template-help.com/drupal_28990/

http://osc4.template-help.com/drupal_29161/

http://osc.template-help.com/wordpress_27055/

http://osc.template-help.com/wordpress_26777/

http://www.templatemonster.com/flash-templates/23108.html - вот этот вообще очень понравился нам

http://osc.template-help.com/wt_23205/index.html

http://osc4.template-help.com/wt_29538/index.html

http://www.templatemonster.com/website-templates/13267.html

http://osc4.template-help.com/wt_28516/index.html

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HTML
14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

OlgaLubimova
Любимова 
41 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$70
1 день

Заявки фрилансеров

OlgaLubimova
Любимова 
41 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

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