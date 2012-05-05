yakay

Андрей yakay

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нужна консультация

    Здравствуйте, возникла проблема с апрувом объявления, AdWords определяет что на сайте вредоносное ПО и ссылается в письме на Malicious https://www.virustotal.com/gui/url/34e5da88298627b91c222920106f78d2e1df97cfc805722b58215d1958de199e/detection показывает что AutoShun - Malicious как определить чем вызвана ...

    Google Ads
    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип для сайта

    $10

    Нужен логотип для сайта vipritual.of.by В черно-зелёном тоне, два варианта для размещения в шапку и подвал сайта.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта.

    Тема сайта: Ритуальные услуги в Орше (Беларусь, Витебская обл.)http://vipritual.of.by/ Требуется нарисовать дизайн сайта по теме.Изготавливаем памятники, металлические ограды, плитку, а так же занимаемся благоустройством захоронений (могил). На сайте нужен каталог оградок, памятников, плитки, ...

    WordPress
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн + верстка нового шаблона для доски объявлений

    Здравствуйте, Доска http://board.rusmontreal.com/, устанавливал скрипт site_skript-ks_4 на подобии Avito Нужен диз по тематике http://rusmontreal.com 1) http://board.rusmontreal.com/items/prodayu_studiya_kvartiru_35_kv_m_64 Убрать справа блок Просмотров: 50 Выделить объявление ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна помощь с настройкой плагина Ads-Wordpress (Доска объявлений)

    Помогите настроить плагин на рабочем сайте - Необходимо красивое отбражение рубрик и категорий на странице - Настройка: Статистической страницы Новая запись Редактировать блоков Ads WordPress и Ads ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой скрипт.

    Есть тхт файл со словами: Первое слово 1 Второе слово 2 Третье слово 3 и т.д Нужно получить тхт файл в котором все слова будут размещаться другим образом как: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется переделать бесплатный шаблон WP

    $100

    1) Для блога http://rusmontreal.com/ переделать по тематике дизайн шаблона WP http://skinwp.ru/unspoken/ 2) нарисовать логотип 3) и несколько нюансов которые уже будем обсуждать с исполнителем Агентствам и новичкам, пробующим свои ...

    WordPress
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется переделать бесплатный шаблон WP

    $50

    Необходим шаблон по теме блога http://rusmontreal.com/ Сейчас использую бесплатный шаблон для WordPress — WP Premium (Soft Red) Нужно изменить дизайн шапки сайта, подвал, проще говоря что бы шаблон был красивым. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

St_ViT
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Логотип для сайта
Андрей отличный заказчик! Адекватные требования, оперативная коммуникация, никаких претензий. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Когда очень нужно и не совсем понимаешь как правильно составить тех. задание дизайнеру, так Виталий выполнил задачу, и не просто выполнил, а выполнил без корректировок, очень важно когда человек внимательный и талантливый. Работать с профессионалом одно удовольствие!
Ответный отзыв
mozayka
Марина 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$11
10 баллов
6 лет назад
Ретушь фотопортрета
Рекомендую Андрея, порядочный и хороший заказчик! Даже с некоторыми трудностями по международным переводам всё решил и оплатил всё, как договаривались. Сотрудничеством довольна !
Марина хороший специалист, приятно было с ней работать. Из фотографий посредственного качества смогла вытянуть максисмум и добиться хорошего результата. Приятна и корректна в общении, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Простой скрипт.
Было приятно поработать с Андреем, подробно объяснил цель задачи. Предоставил все необходимое для возможности ее решения. Вежливость в общении, своевременная оплата. Рекомендую как порядочного заказчика.
Шикарный товарищ, помог в решении вопроса по средствам TeamViewer, сам установил скрипт, всё показал и разжевал, буду обращаться к нему по мере надобности, приятно иметь дело с профи. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ.
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