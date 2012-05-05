Здравствуйте, возникла проблема с апрувом объявления, AdWords определяет что на сайте вредоносное ПО и ссылается в письме на Malicious https://www.virustotal.com/gui/url/34e5da88298627b91c222920106f78d2e1df97cfc805722b58215d1958de199e/detection показывает что AutoShun - Malicious как определить чем вызвана ...
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Нужен логотип для сайта vipritual.of.by В черно-зелёном тоне, два варианта для размещения в шапку и подвал сайта.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт4 года назад
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Требуется ретушер по обработке фотографий для дальнейшего изготовления фотокерамики на памятникОбработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Здравствуйте, Доска http://board.rusmontreal.com/, устанавливал скрипт site_skript-ks_4 на подобии Avito Нужен диз по тематике http://rusmontreal.com 1) http://board.rusmontreal.com/items/prodayu_studiya_kvartiru_35_kv_m_64 Убрать справа блок Просмотров: 50 Выделить объявление ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Помогите настроить плагин на рабочем сайте - Необходимо красивое отбражение рубрик и категорий на странице - Настройка: Статистической страницы Новая запись Редактировать блоков Ads WordPress и Ads ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть тхт файл со словами: Первое слово 1 Второе слово 2 Третье слово 3 и т.д Нужно получить тхт файл в котором все слова будут размещаться другим образом как: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Скрипт должен раскрывать тхт файл и вставлять текст в вебокно, своего рода постилка. Подробнее в ТЗ.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
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Нужен скрипт под плагин iMacros для Firefox , подробное ТЗ выбранному исполнителю.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Парсер асинов товаров AMAZON.com на php. Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Прошу высылать стоимость за которую Вы согласны выполнить заказ.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
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Необходим шаблон по теме блога http://rusmontreal.com/ Сейчас использую бесплатный шаблон для WordPress — WP Premium (Soft Red) Нужно изменить дизайн шапки сайта, подвал, проще говоря что бы шаблон был красивым. ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт14 лет назад