Когда очень нужно и не совсем понимаешь как правильно составить тех. задание дизайнеру, так Виталий выполнил задачу, и не просто выполнил, а выполнил без корректировок, очень важно когда человек внимательный и талантливый. Работать с профессионалом одно удовольствие!