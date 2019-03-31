Пишите на мыло : [email protected]
Предлагаю :
Ретушь базовая и глубокая
Реставрация фото
Отрисовка фото
Ретушь для гравировального станка
Раскрашивание черно-белых фотографий
Художественная обработка / стилизация
Фотомонтаж
Художественный фотомонтаж (под живопись и пр.)
Коллаж из фотографий (архивный, плакатный, интерьерный, виньетка)
Художественный коллаж (индивидуальный дизайн, детский сказочный, фантазийный и пр.)
ФотоАрт
Скрап-альбомы (дизайн) и скрап-странички
Дизайн/верстка фотокниг
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
5 лет назад
Марина хороший специалист, приятно было с ней работать. Из фотографий посредственного качества смогла вытянуть максисмум и добиться хорошего результата. Приятна и корректна в общении, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Рекомендую Андрея, порядочный и хороший заказчик! Даже с некоторыми трудностями по международным переводам всё решил и оплатил всё, как договаривались. Сотрудничеством довольна !