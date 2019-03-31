mozayka

Марина Новоселова mozayka

 
45 летРоссия/Иркутск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
[email protected]

Пишите на мыло : [email protected]

Предлагаю : 

Ретушь базовая и глубокая

Реставрация фото

Отрисовка фото

Ретушь для гравировального станка

Раскрашивание черно-белых фотографий

Художественная обработка / стилизация 

Фотомонтаж

Художественный фотомонтаж (под живопись и пр.)

Коллаж из фотографий (архивный, плакатный, интерьерный, виньетка)

Художественный коллаж (индивидуальный дизайн, детский сказочный, фантазийный и пр.) 

ФотоАрт

Скрап-альбомы (дизайн) и скрап-странички

Дизайн/верстка фотокниг

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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
yakay
45 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$11
10 баллов
5 лет назад
Ретушь фотопортрета
Марина хороший специалист, приятно было с ней работать. Из фотографий посредственного качества смогла вытянуть максисмум и добиться хорошего результата. Приятна и корректна в общении, рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую Андрея, порядочный и хороший заказчик! Даже с некоторыми трудностями по международным переводам всё решил и оплатил всё, как договаривались. Сотрудничеством довольна !
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