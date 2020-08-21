Качественно и недорого
Делаю за небольшую плату и качественно.
Неплохо фотографирую и хорошо разбираюсь в Adobe Photoshop.
Могу выполнять обтравку, ретушь, замену фона, цветокоррекцию и т.п.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
- Обработка фото машины63 просмотра
- Ретушь и цветокоррекция62 просмотра
- Повреждения на товаре164 просмотра
- Обработка фото машины201 просмотр
- Убрать людей с заднего плана194 просмотра
- Реставрация старых фото191 просмотр
- Обтравка276 просмотров
- Ветровики на автомобиль для интернет магазина238 просмотров
- Ретушь250 просмотров
- Обработка, ретушь авы242 просмотра
- Обои336 просмотров
- Обработка фотографии381 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Всё хорошо
$2
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Всё хорошо
$5
10 баллов
3 года назад
Сделал всё очень хорошо, аккуратно, оперативно, мне понравилось, возможно обращусь ещё! Спасибо
$1
10 баллов
3 года назад
Все отлично спасибо
Ответный отзыв
Все хорошо
$1
10 баллов
3 года назад
Мне все очень понравилось, аккуратненько, оперативно. Хочу потом еще раз обратиться. Сапсибо!
Ответный отзыв
Спасибо, всё отлично!
Обработка фотографий
11 отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга