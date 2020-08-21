e_krtv

Егор e_krtv

 
21 годРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественно и недорого

Делаю за небольшую плату и качественно.

Неплохо фотографирую и хорошо разбираюсь в Adobe Photoshop. 

Могу выполнять обтравку, ретушь, замену фона, цветокоррекцию и т.п.

Photoshop
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Отзывы заказчиков
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
3 года назад
Нужна визуализация - на фото добавить забор
Все ок
Всё хорошо
Ответный отзыв
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
3 года назад
СЕГОДНЯ - Сделать повреждение на товаре - 2 фото
Все отлично
Всё хорошо
Ответный отзыв
mozayka
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Вырезать без фона PNG
Сделал всё очень хорошо, аккуратно, оперативно, мне понравилось, возможно обращусь ещё! Спасибо
.
Ответный отзыв
guest_1597401653669
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Ретуш фото
Все отлично спасибо
Все хорошо
Ответный отзыв
mozayka
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Обтравка не сложная
Мне все очень понравилось, аккуратненько, оперативно. Хочу потом еще раз обратиться. Сапсибо!
Спасибо, всё отлично!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
11 отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга