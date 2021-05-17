Экосистема по экологии

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Уроки и Репетиторство
Закрыт3 заявки695 просмотров
  • Сделать задания по экологии:
  • Смоделировать свою экосистему. Внутри неё выделить и расписать, в соответствии с квалификациями, экологические факторы(2 примера)
250 рублей, либо свою цену
4 года назад
e_krtv
Егор 
23 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Данила
 
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