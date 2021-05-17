Тема: Экология бензинов. Реформулированный бензин Объем ~ 20-25 слайдов. Оформление простое минималистическое Слайды наполнять в формате тезисов (длинные, массивные предложения не нужны) В конце список источников: минимум 5, бОльшая часть из них ...
Экосистема по экологии
- Сделать задания по экологии:
- Смоделировать свою экосистему. Внутри неё выделить и расписать, в соответствии с квалификациями, экологические факторы(2 примера)
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