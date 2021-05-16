Презентация по экологии. "Экология бензинов. Реформулированный бензин"

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Уроки и Репетиторство
Закрыт16 заявок610 просмотров

Тема: Экология бензинов. Реформулированный бензин

Объем ~ 20-25 слайдов. Оформление простое минималистическое

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4 года назад
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