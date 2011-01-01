Немного изменить существующий дизайн и максимально изменить html код страницы.
Шаблон для магазина на самописном скрипте
Товар магазина - оборудование и инструмент, соответственно сайт для мужчин. Нужна помощь в подборе шаблона из имеющихся в сети бесплатных, либо недорогих платных, за разработку нового платить не готов, ибо дорого. Логотип имеется. Стиль - деловой, минимум рюшек и пимпочек ,максимум удобства для пользователя, но в тоже время отталкивающе аскетичным быть не должен. Работу начинайте после явного выбора с моей стороны. Готов ответить на уточняющие вопросы.
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