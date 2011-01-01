Сделать дизайн информационного портала для бизнеса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок224 просмотра

На основании имеющихся набросков дизайна начальной страницы создать в одном стиле дизайн последующих страниц , произвести их нарезку и верстку под задачи программиста...

14 лет назад
valmaz
51 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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