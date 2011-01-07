Необходим шаблон по теме блога http://rusmontreal.com/ Сейчас использую бесплатный шаблон для WordPress — WP Premium (Soft Red) Нужно изменить дизайн шапки сайта, подвал, проще говоря что бы шаблон был красивым. ...
Простенький дизайн
Необходимо создать и сверстать простенький дизайн сайта в html на подобие этого: prohost.com.ua.
Ничего сверхъестественного. Все просто. Сайт "для начала".
Прошу отписать приблизительную цену и срок выполнения.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $20
Требуется создать и оформить группу Вконтакте под ключ. Цены и варианты рассмотрю от Вас. Прошу не ломить цену. Возможны заказы на постоянной основе (5-6 групп в неделю).Закрыт14 лет назад
- $150
Нужен дизайн для интернет-магазина на CMS Prestashop. Тематика - керамическая плитка. Очень сжатые сроки. Сайт -пример дам. Особых графических извращений не требую, просто симпатичный дизайн. Отдам предпочтение тем, кто уже работал с данной CMS.Закрыт14 лет назад
Нужены дизайнеры под Wordpress (дизайн главной, записи, страницы, коммменты..) и Joomla Ваши цены и ссылки на подобные работы. Кто не имеет опыта работы с этой cms и нет соответствующего портфолио, просьба не тратить ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
На основании имеющихся набросков дизайна начальной страницы создать в одном стиле дизайн последующих страниц , произвести их нарезку и верстку под задачи программиста...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Товар магазина - оборудование и инструмент, соответственно сайт для мужчин. Нужна помощь в подборе шаблона из имеющихся в сети бесплатных, либо недорогих платных, за разработку нового платить не готов, ибо дорого. Логотип имеется. Стиль - ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $300
Аналог darberry.com, biglion.ru Дизайн должен быть в светлом тоне. С простым и интуитивно понятном расположении всех функций. Желательно с какими то элементами анимации. Проект будет ориентирован на 2 города. Так что ...Завершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте Необходимо создать дизайн сайта для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов. Название фирмы "КвеСтор" , "KveStore", www.kvestore.ru Пожелания: -Стилистика сайта должна соответствовать логотипу фирмы ...Завершен14 лет назад
Есть 1 офигительный сайт по продаже тачек на Украине - xxx. Офигителен он своим дизайном. Под офигительным дизайном я предполагаю не кучу переливающихся и мигающих рюшечек и эффектов, а именно строгий, аккуратный, стилизованный сайт. Логическое ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходим макет персонального сайта, как пример mikeambs.comЗакрыт14 лет назад