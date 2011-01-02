Web дизайн + AJAX\HTML5 программирование

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки163 просмотра

Задача разработать графический дизайн до 5-6 шаблонов и сделать AJAX или HTML5 программирование.

Итоговая цель получить подобный www.thetoke.com веб но не на flash, а на AJAX\html5.

Т.е. есть некоторая печатная продукция, которую надо красиво представить.

Цена договорная.

PS: В первую очередь интересует веб-программинг

AJAXHTML
14 лет назад
aldavydov
Андрей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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