Исправление сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки173 просмотра

Есть сайт на джумле недоделанный appollo-info.ru нужно срочно исправить ошибки в дизайне и каталоге. за день

Joomla
14 лет назад
orkman
Игорь 
57 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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