Требуется разработка яркого, стильного дизайна новому интернет-сервису дисконтных карт. Создание главной и 7-10 внутренних страниц. Также требуется создание логотипа и образца дисконтной карты. Есть подробное ТЗ с примерами. ...
Нужно сделать дизайн
Есть сайт http://mailcasher.info/. Нужно сделать дизайн+HTML-верстку (на обыкновенных HTML). Требования к дизайну:
1. Никакого flash
2. Так же 3 колонки (левая колонка, центральная, где основной контент, правая колонка). В правой и левой колонке так же должны быть блоки (т.е. статистика отдельный блок, кнопки отдельный и т.д.)
3. Дизайн должен быть в мягких пастельных тонах
4. Логотипчик простенький какой-нибудь (простенький рисунок на логотипе в тематику сайта и надпись на логотипе MailCasher.info)
5. Дизайн должен быть "резиновый", т.е. меняться в зависимости от размера экрана, но должен входить в рамки экрана
Остальное по усмотрению разработчика
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