Есть сайт http://mailcasher.info/. Нужно сделать дизайн+HTML-верстку (на обыкновенных HTML). Требования к дизайну:

1. Никакого flash

2. Так же 3 колонки (левая колонка, центральная, где основной контент, правая колонка). В правой и левой колонке так же должны быть блоки (т.е. статистика отдельный блок, кнопки отдельный и т.д.)

3. Дизайн должен быть в мягких пастельных тонах

4. Логотипчик простенький какой-нибудь (простенький рисунок на логотипе в тематику сайта и надпись на логотипе MailCasher.info)

5. Дизайн должен быть "резиновый", т.е. меняться в зависимости от размера экрана, но должен входить в рамки экрана

Остальное по усмотрению разработчика