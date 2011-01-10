Нужно сделать дизайн

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Завершен25 заявок481 просмотр

Есть сайт http://mailcasher.info/. Нужно сделать дизайн+HTML-верстку (на обыкновенных HTML). Требования к дизайну:

1. Никакого flash

2. Так же 3 колонки (левая колонка, центральная, где основной контент, правая колонка). В правой и левой колонке так же должны быть блоки (т.е. статистика отдельный блок, кнопки отдельный и т.д.)

3. Дизайн должен быть в мягких пастельных тонах

4. Логотипчик простенький какой-нибудь (простенький рисунок на логотипе в тематику сайта и надпись на логотипе MailCasher.info)

5. Дизайн должен быть "резиновый", т.е. меняться в зависимости от размера экрана, но должен входить в рамки экрана

Остальное по усмотрению разработчика

HTML
14 лет назад
andryus
Андрей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$80
3 дня
Работу выполнил качественно и в срок. Претензий вообще никаких к исполнителю нет. Рекомендую...
Конструктивное общение, авансовый платеж... Приятно было работать с Андреем, надеюсь не в последний раз. Рекомендую всем!

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designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад