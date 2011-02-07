Разработка яркого дизайна интернет-сервису

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок425 просмотров

Требуется разработка яркого, стильного дизайна новому интернет-сервису дисконтных карт. Создание главной и 7-10 внутренних страниц.

Также требуется создание логотипа и образца дисконтной карты. Есть подробное ТЗ с примерами.

От дизайнера требуется обязательность, ответственный подход и внимание к мелочам.

ТЗ высылаем по запросу и только тем чье портфолио понравиться.

Срок исполнения заказа 1 неделя.

Оплата по факту.

14 лет назад
tecra
46 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Mozaika
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$300
7 дней
Сергей делал мне дизайн нового скидочного проекта. Сотрудничеством остался доволен работали до утверждения каждой мелочи, очень щепетильно, Сергей все делал вовремя и согласно пожеланиям Буде обращаться еще
все хорошо

Заявки фрилансеров

Mozaika
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад