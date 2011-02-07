Есть онлайн калькулятор, примерно выглядит так: http://ipefimov.ru/calc/ Он считает стоимость доставки товаров с аукционов типа ebay.com. Будет внедрен на сайте inco.by. Нужно его красиво оформить, придерживаясь стиля этого сайта: 1) ...
Разработка яркого дизайна интернет-сервису
Требуется разработка яркого, стильного дизайна новому интернет-сервису дисконтных карт. Создание главной и 7-10 внутренних страниц.
Также требуется создание логотипа и образца дисконтной карты. Есть подробное ТЗ с примерами.
От дизайнера требуется обязательность, ответственный подход и внимание к мелочам.
ТЗ высылаем по запросу и только тем чье портфолио понравиться.
Срок исполнения заказа 1 неделя.
Оплата по факту.
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