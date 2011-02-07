Разработка яркого дизайна интернет-сервису

Требуется разработка яркого, стильного дизайна новому интернет-сервису дисконтных карт. Создание главной и 7-10 внутренних страниц.

Также требуется создание логотипа и образца дисконтной карты. Есть подробное ТЗ с примерами.

От дизайнера требуется обязательность, ответственный подход и внимание к мелочам.

ТЗ высылаем по запросу и только тем чье портфолио понравиться.

Срок исполнения заказа 1 неделя.

Оплата по факту.