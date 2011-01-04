Коллеги, дизайнеры! Нужны дизайны для нескольких сайтов. Сроки -небольшие, задачи понятные. Укажите ваше портфолио и цены. Возможно долгосрочное сотрудничество, так как задач много.
Дизайн и верстка (приватно для Proweb-group)
Необходимо разработать красочный (яркий) дизайн для сайта компании занимающейся металлоконструкциями. Под ключ ( яркий дизайн + верстка ).
Очень важен момент хорошей юзабилити сайта...
Требования верстки:
- кроссбраузерность: IE7-8; Opera 10+; Firefox 3+; Chrome 3+; Safari 3+
- валидный HTML код: соответствие стандарту HTML 4.1
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