Дизайн сайта для гос учреждения

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки656 просмотров

Строгий выдержанный стиль

Структура сайта:

О компании, Услуги (Виды деятельности), Новости, Вакансии, Контакты, Фотогалерея, Статьи - рекомендации, материалы, Отзывы клиентов, Поиск по сайту, Голосование, Раздел вопрос-ответ, контактные телефоны других гос органов г. Алматы, раздел Наше руководство.

Цветовая гамма:

Синий, голубой, желтый

Образы, которые хотелось бы видеть в дизайне:

Логотип, герб г. Алматы и гос. символы.

Общее представление о будущем сайте:

Престижный, дружественный, лаконичный, корпоративный

Подробнее с исполнителем

14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

bekky_sharp
Ирина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
34 отзыва(-3)
14 лет назад
$250
4 дня
Работа не доделана
Очень приятно было работать. Рекомендую и готова продолжить сотрудничество! )

Заявки фрилансеров

bekky_sharp
Ирина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
34 отзыва(-3)
14 лет назад

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