Разработать дизайн для движка SocialEngine

Делается сайт на движке SocialEngine. Тематика: автомобильная. Нужно разработать дизайн главной страницы + внутренняя страница. Поскольку у SocialEngine нельзя сделать внутренние страницы любого вида, то за основу надо будет взять дизайн внутренней страницы от базового шаблона и стилизовать его под разработанный вами дизайн главной страницы (дизайн главной может быть любым). Нужен ОЧЕНЬ качественный дизайн главной страницы.

Сроки, цена?

Заранее спасибо!