Разработать дизайн для движка SocialEngine

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок195 просмотров

Делается сайт на движке SocialEngine. Тематика: автомобильная. Нужно разработать дизайн главной страницы + внутренняя страница. Поскольку у SocialEngine нельзя сделать внутренние страницы любого вида, то за основу надо будет взять дизайн внутренней страницы от базового шаблона и стилизовать его под разработанный вами дизайн главной страницы (дизайн главной может быть любым). Нужен ОЧЕНЬ качественный дизайн главной страницы.

Сроки, цена?

Заранее спасибо!

14 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ahill234
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$300
25 дней

Заявки фрилансеров

Ahill234
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад