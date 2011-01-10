Оформление 2-х групп Вконтакте

Делается сайт на движке SocialEngine. Тематика: автомобильная. Нужно разработать дизайн главной страницы + внутренняя страница. Поскольку у SocialEngine нельзя сделать внутренние страницы любого вида, то за основу надо будет взять дизайн внутренней страницы от базового ...