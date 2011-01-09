Необходимо сделать дизайн для сайта. Интересует: Красивый, юзабилити дизайн. Подробности при переписке. В предложениях указывайте стоимость, сроки, портфолио или конкретные работы. Нужно только дизайн без верстки.
Необходим дизайн сайта
Здравствуйте необходим дизайн промо страницы для биологически активной добавки призванной помочь избавиться полным людям от лишнего веса, примерный каркас и пожелания закрепил в приложении. Оплата с помощью webmoney. Сроки 1-5 дней.
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