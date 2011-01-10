Нужно добавить галерею на сайт joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок251 просмотр

Нужно добавить галерею новостей на сайт по шаблону joomla,(www.sandtime.ru)

потом можно будет изменить галерею котораю уже имеется.

Joomla
14 лет назад
sandart
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров