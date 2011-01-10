Нужно добавить галерею на сайт joomla

Здравствуйте. Есть несколько сателлитов на CMS Joomla 1.5. Сейчас они имеют стандартный дизайн, а мне хотелось бы его немного изменить.. Что требуется от Вас: 1. Подобрать подходящий шаблон под тематику сайта. ...