Дизайн интернет магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен103 заявки1050 просмотров

Необходимо создать дизайн интернет-магазина.

Логотип и корпоративные цвета уже и подробное задание уже готовы.

Жду ваших предложений по ценам, схеме оплаты и срокам.

Также прошу указывать ссылки на ваши работы с аналогичным бюджетом.

14 лет назад
Trail
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$500
6 дней
Отличный исполнитель! Все было сделано в срок и на самом высоком уровне! Были учтены все пожелания, корректировки вносились в кратчайшее время. Большое спасибо. Было приятно работать.
Иван надежный заказчик. Было очень легко сотрудничать с ним. Спасибо за очень интересный проект, над котором было приятно работать.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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