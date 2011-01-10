Дизайн для саттелитов на Joomla

Здравствуйте. Есть несколько сателлитов на CMS Joomla 1.5. Сейчас они имеют стандартный дизайн, а мне хотелось бы его немного изменить..

Что требуется от Вас:

1. Подобрать подходящий шаблон под тематику сайта.

2. Изменить минимальный набор графики – логотип, и возможно мелкие доработки..

Все. Т.к это сателлиты – пристрастного внимания к ним не нужно, все по минимуму, чтобы придать уникальности сайтам.

Мега-дизайны, и шаблоны с нуля не интересуют, все по минимальным затратам :)

При выборе исполнителя больше всего буду ориентироваться на цену работы.