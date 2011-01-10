Выполнить редизайн сайта и сверстать страницу

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок288 просмотров

Нужно выполнить редизайн и сверстать главную страницу несложного сайта. Бюджет строго 20$

14 лет назад
cubahubbard
Петрова 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров